Anche la Misericordia di Montenero in Emilia Romagna per l’alluvione

Sul posto, arrivati la mattina di martedì 23 maggio, i due volontari Dario e Angelo che, a bordo del mezzo specializzato per le emergenze e calamità naturali

Non poteva mancare il supporto della Misericordia di Montenero nell’inferno dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna in questi ultimi giorni (clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per guardare il video).

Sul posto, arrivati la mattina di martedì 23 maggio, i due volontari Dario e Angelo che, a bordo del mezzo specializzato per le emergenze e calamità naturali (un pick up AIB – antincendio boschivo) hanno prestato ausilio alla colonna mobile nazionale portando il loro apporto nella difficile situazione in cui versano i cittadini della martoriata regione prestando ausilio là dove si necessita di svuotare acqua da scantinati e strade oppure dove serve portare cibo e viveri agli alluvionati. Dario e Angelo staranno sul posto fino alla mattina di venerdì 26 quando torneranno poi verso casa.

Condividi: