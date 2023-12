Banco Cultura a Peso, idee regalo della tradizione labronica

Tantissimi i gadgets tra cui scegliere per i vostri regali al banco Cultura a Peso nella Sala delle Gabbrigiane al Mercato Centrale

Il banco Cultura a Peso al Mercato Centrale di Livorno si trova nel celebre salone delle Gabbrigiane o come qualche livornese afferma “nel salone delle verdure”. Si tratta di un vero progetto culturale e turistico nato nel 2015 con la volontà di valorizzare e promuovere la cultura più identificativa ed autentica del nostro territorio, ideato e curato dalla Coop. Itinera. Tantissimi i gadgets tra cui scegliere per i vostri regali: t-shirts, tovagliette da cucina, mug, shopping bag, grembiuli, cofanetti con i libri Le città invisibili ed una originale palla di Natale labronica. Nella prestigiosa cornice del Mercato il Banco effettuerà aperture straordinarie in occasione del periodo natalizio.

Si ricordano di seguito le aperture per le festività natalizie:

da martedì al sabato e lunedì 18 dicembre orario 09:30/13:30

Si prevede orario continuato per le giornate di venerdì 22 dicembre/sabato 23 e domenica 24 dicembre orario 9.30-18.30

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] per chi volesse ricevere le immagini dei prodotti in vendita oppure prenotarli in anticipo concordando il ritiro.

Seguiteci su Facebook: https://www.facebook.com/culturaapeso Instagram: @[email protected]

