Inizia Blu Livorno, la Biennale del Mare e dell’Acqua. Il programma

Da mercoledì 14 a sabato 17 maggio Villaggio del Mare alla Terrazza, dibattiti e eventi di divulgazione tecnico-scientifica, Expo agli Hangar Creativi, spettacoli, tour in battello e visite alle “attrazioni dell’acqua”. I luoghi della Biennale? Hangar Creativi, Granai e giardino di Villa Mimbelli, Bagni Nettuno, Cantieri Benetti e Lusben, Acquario, Accademia Navale, Scoglio della Regina e Terrazza Mascagni. Il taglio del nastro alle 9.00 all’ingresso del Villaggio del Mare alla Terrazza Mascagni con il benvenuto dell’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Eric Lederhandler. Alle 9.30, cerimonia d’apertura e saluti istituzionali. Sito web: www.biennalelivorno.it. L'evento è stato fortemente voluta dal sindaco Salvetti che ha potuto contare sul fondamentale contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sull’essenziale sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati

Il momento più atteso è arrivato. Vede la luce mercoledì 14 maggio, fino a sabato 17, la prima Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno. Fortemente voluta dal sindaco Luca Salvetti, l’iniziativa ha potuto contare sul fondamentale contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sull’essenziale sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati che hanno creduto nella sua realizzazione. L’evento, promosso dal Comune di Livorno, mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni. Obiettivo, affrontare temi e prospettive di attualità capaci di influire sulla vita di intere comunità costiere. Il sottotitolo della prima edizione, “La sottile linea blu”, focalizza l’attenzione su quel confine indefinito lungo il quale la terra tocca il mare. È guardando ad essa che la Biennale del mare e dell’acqua aspira ad affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua. Al centro di Blu Livorno ci sono l’ambiente e la sostenibilità ambientale, ma trovano spazi fisici e di riflessione anche l’economia, l’innovazione e le tecnologie del mare. A seconda dei contesti, il taglio sarà di volta in volta scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno guarda da subito al grande pubblico con un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sul tema che si espliciterà attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica con visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua.

L’inaugurazione della Biennale del Mare e dell’Acqua

Il taglio del nastro si terrà alle 9.00 all’ingresso del Villaggio del Mare alla Terrazza Mascagni con il benvenuto dell’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Eric Lederhandler. Presenta la giornalista Eva Giovannini. Alle 9.30, cerimonia d’apertura e saluti istituzionali, con il Sindaco di Livorno e Presidente Autorità Idrica Toscana Luca Salvetti, il Commissario europeo per il Mediterraneo Dubravka Šuica, il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, il Presidente Regione Toscana Eugenio Giani, il Comandante dell’Accademia Navale di Livorno Lorenzano Di Renzo, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) On. Tullio Ferrante. I temi della Biennale del Mare e dell’Acqua verranno introdotti dall’Ass. all’Ambiente della Regione Toscana Monia Monni, dal Direttore ANCI Toscana Simone Gheri, dal Commissario Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Luciano Guerrieri e dal Direttore Marittimo della Toscana e Comandante del porto di Livorno Giovanni Canu. A seguire, un intervento musicale della cantautrice Grazia Di Michele. Alle ore 11.00, all’Accademia Navale, è prevista l’apertura ufficiale del lavori scientifici della prima Biennale del Mare e dell’Acqua. Alle ore 11.30 agli Hangar Creativi inaugurazione dell’EXPO della Biennale del Mare e dell’Acqua. Alle ore 12.30 ai Granai di Villa Mimbelli, alla presenza del Sindaco, cerimonia di inaugurazione della selezione di opere dedicata a Corto Maltese: uno spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt a Siena. A Livorno le opere saranno presenti dal 14 al 22 maggio con orario 10.00 – 20.00.

Gli eventi tecnico-scientifici

La Biennale del Mare e dell’Acqua nasce come hub di confronto e innovazione unendo amministrazioni, comunità scientifica, settore pubblico e privato, per affrontare insieme le sfide tecnologiche, normative e ambientali di un immediato futuro sempre più complesso. Esperti del mondo scientifico, accademico e della Blue Economy svilupperanno un dialogo aperto su sostenibilità, economia circolare, rigenerazione ambientale, transizione energetica, sicurezza alimentare e lotta alla crisi climatica. Non mancheranno focus su temi cruciali come erosione costiera, ingressione salina, inquinanti emergenti, balneabilità, protezione della Posidonia, servizi idrici costieri, agricoltura e irrigazione, in linea con le recenti Direttive europee che orientano le politiche pubbliche e gli investimenti in innovazione. L’avvio ufficiale dei dibattiti scientifici si terrà nella Sala Ricevimenti dell’Accademia Navale a partire dalle ore 11.00. Verranno presentati gli obiettivi della manifestazione e si succederanno tre tavoli di lavoro che riguarderanno la centralità di scienza e tecnologie nelle direttive europee (ore 11.15), le politiche sui servizi idrici (ore 11.45) e la Blu Economy (ore 12.15). I lavori vedranno susseguirsi massimi rappresentanti del mondo scientifico e accademico, dei servizi pubblici e dei protagonisti della Blue Economy. I lavori proseguiranno nel pomeriggio, presso la Sala Confitarma. Qui, a partire dalle 14.45, si tratterà di Gestione sostenibile della costa dalle criticità alle strategie di soluzione: le nuove normative, i riferimenti tecnici e scientifici, le competenze. Presenti il sindaco Luca Salvetti e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. Gli Hangar Creativi, il rigenerato spazio urbano ex ATL posto sulla direttrice che dal mare porta al Museo Fattori, ospitano l’EXPO della Biennale, un’area espositiva dedicata alle nuove tecnologie applicate al mare oltre ai convegni sulle sfide della sostenibilità, fra transizione energetica, logistica, turismo, pesca, sviluppo costiero, nuove tecnologie e l’uso di Energie rinnovabili lungo la costa. Si comincia con ricerca ed innovazione tecnologica nel canottaggio con Filippi Boats alle 12.00. Alle 14.30, si parlerà al Palco Principale di Pesca professionale in Toscana: peculiarità, problematiche e prospettive future sui piani di gestione fra proposte dei pescatori e normative comunitarie, per garantire lo sviluppo delle marinerie toscane nonché sulle recenti novità per una pesca più sostenibile e redditizia. e alle 15.00 di scelte sostenibili sui materiali con ASA e Idrotherm. Alle 16.00 prevista la Presentazione delle attività dell’osservatorio per la tutela del mare e alle 16.30 focus su Maricoltura, Innovazione e Sostenibilità – Sfide e Prospettive. Su tematiche cruciali legate alla maricoltura, con particolare riferimento alla realtà italiana e alle sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni. Sempre nel pomeriggio, alle 15.30, a Palazzo Pancaldi si tratterà di GNL fra transizione energetica e contributo alla decarbonizzazione del trasporto marittimo: due tavole rotonde focalizzate sul ruolo del Gas Naturale Liquefatto nel contesto della transizione energetica e della riduzione delle emissioni nel settore marittimo. Durante la prima sessione, focus sul contributo del GNL come vettore energetico nella transizione ecologica con interventi di istituzioni ed esperti; nella seconda sessione, focus sul servizio di Small Scale LNG e suo contributo alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, con la partecipazione di aziende e operatori del settore energetico e logistico. L’evento è organizzato da OLT Offshore LNG Toscana. Alle 15.00 l’Acquario di Livorno ospiterà il 3° Workshop bilaterale Italia-Cina sulla Ricerca Scientifica e l’Alta Formazione applicate alle Scienze del Mare “Biodiversità marina: 20 anni di collaborazione scientifica e didattica tra Italia e Cina”. Coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Ambasciata d’Italia a Pechino, l’Università di Pisa, in collaborazione con la Zhejiang Ocean University (ZJOU), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e l’Acquario di Livorno-Costa Edutainment. Al Teatro Terrazza, a partire dalle ore 11.00, verrà presentato Blue Hub, il progetto del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 che vede capofila l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Scopo dell’iniziativa, nella quale sono coinvolti tra gli altri la Camera di Commercio e Industria del VAR (CCI VAR), l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale (ADSP MLO), il Pôle Mer Méditerranée – Toulon Var Technologies, l’Università di Cagliari, la Camera di Commercio e dell’Industria della Corsica (CCI Corse) e ARTES 4.0 (partners), è quello di migliorare la sostenibilità portuale e marittima e rafforzare le strategie per rendere le nuove tecnologie realmente accessibili al lancio sul mercato. Durante il proprio ciclo di vita (36 mesi), il progetto mirerà a creare una comunità composta da 10 start-up (2 per territorio), in grado di rispondere alle sfide tecnologiche. Il convegno sarà anche l’occasione per lanciare la Blue Initiative, iniziativa a cura dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale che nasce nel solco del progetto BLUE-HUB e che intende istituire un ecosistema di innovazione portuale e marittima, in cui l’Autorità Portuale si candida a diventare un facilitatore e abilitatore per imprese, startup, centri di ricerca e istituzioni pubbliche. Dalle 11.30 partirà l’incontro su I porti come testbed di tecnologie e soluzioni innovative per la blue economy, con la partecipazione dei partners di progetto ed altri esperti del settore. Alle 14.15, allo Scoglio della Regina, l’evento UNIPI: La robotica subacquea: le sfide, il presente, il futuro. La presentazione propone una panoramica degli sviluppi degli ultimi vent’anni nella robotica marina, evidenziando le principali sfide di ricerca per il futuro: reti di sensori mobili autonomi per il monitoraggio ambientale, veicoli ad alta efficienza energetica per esplorazioni oceanografiche ispirate alla natura, e robot in grado di effettuare interventi autonomi in profondità senza cavi di collegamento. Per la Blue Economy, all’Hotel palazzo, alle 17.30 si parlerà di un altro importante tema: L’evoluzione delle shipping companies negli ultimi vent’anni: tra fenomeni di mercato e profili di sostenibilità ambientale, a cura di Propeller Club.

Le altre attività tra divulgazione, spettacoli, tour in battello e le visite alle “attrazioni dell’acqua”

Terrazza Mascagni

Al centro del suggestivo affaccio a mare c’è il Teatro della Terrazza dedicato a dibatti e spettacoli. Questo, insieme all’Acquario, dal 16 al 18 maggio ospiterà le proposte del Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse Woke, prodotto da Fondazione Livorno. Sempre alla terrazza, è stata allestita anche un’area ristorazione (aperta dalle 9.30 alle 19.30) per promuovere specificità culinarie curate da Slow Food, un’area istituzioni, fra cui Capitaneria, Carabinieri e Polizia di Stato, e un’area associazioni, con un importante richiamo alla Livorno delle Nazioni e al tema dell’accessibilità al mare.

Dalle 15.00 fino alle 23.00 Osservazioni del cielo diurno a cura di Associazione Alsa.

Alle 16.00 “Mare per tutti – Come realizzare l’accessibilità a mare. I progetti per Livorno, tavola rotonda tra istituzioni, enti del terzo settore e balneari. Un confronto a più voci in cui definire i bisogni, i margini di azione e le priorità per migliorare la fruibilità della costa e del mare per le persone con disabilità e con ridotta autonomia personale. Un evento che esprime, come obiettivo, l’intenzione di raccogliere idee e suggestioni per aprire uno spazio permanente di riflessione collettiva sul tema, capace di generare soluzioni appropriate e sostenibili. Moderano Viola Ferroni Assessora al Demanio Marittimo del Comune di Livorno e Andrea Raspanti Assessore alla coesione sociale e ai diritti del Comune di Livorno.

Alle 17.00 Urban sketching con Daniele Caluri e Alberto Pagliaro. Attività di disegno itinerante en plein air con i due noti fumettisti. Disegnare rapidamente ovunque si sia; schizzare sulla carta una scena, uno spazio o un ambiente; fermare atmosfere e luci sul tuo taccuino. Partenza dallo stand della Fondazione Trossi Uberti.

Ore 21.00, Teatro della Terrazza, Le lacrime degli eroi – Giuseppe Cederna legge e racconta l’Odissea di Omero. Dalla ninfa Calipso all’incontro con la giovane Nausicaa, figlia del re Alcinoo. La partenza, l’addio all’immortalità̀, la tempesta e l’approdo nell’isola dei Feaci. La cetra di Demodoco e le lacrime degli eroi. (c. V-VIII). Una riflessione sull’accoglienza antica dello straniero e la dichiarazione d’amore più bella del mondo.

Scoglio della Regina

Ore 16.00 – 17.00 Presentazione Mostra mare vivo: Only One. La mostra è incentrata soprattutto sui temi della transizione energetica, ecologica e alimentare, sul concetto di economia circolare, sull’inquinamento da plastica e sul riscaldamento di mari e oceani. L’obiettivo è quello di creare sempre più consapevolezza sul fatto che la nostra salute, come quella di tutti gli esseri viventi, dipende dall’armonia tra il mondo vivente e quello non vivente e che le attività umane – come il prelievo di risorse alimentari, l’over-fishing, gli allevamenti intensivi, la distruzione degli habitat e la deforestazione – hanno rotto questa armonia che possiamo ristabilire solo lavorando tutti insieme con un approccio olistico, a diversi livelli.

Ore 18.00 – 18.30 Danze di mare e di sogni. Un’azione coreografica site-specific ideata da Chelo Zoppi per Blu Livorno. Una performance itinerante che unisce danza contemporanea e musica dal vivo in due suggestivi approdi della costa livornese: lo Scoglio della Regina e il moletto di San Jacopo in Acqua Viva. Un’opera corale che coinvolge il Collettivo_A – con Asia Pucci, Linda Pierucci, Valentina Fantozzi, Matilda Mentessi, Melissa Braccini – e un gruppo di 20/30 cittadine e cittadini di ogni età e provenienza, partecipanti al laboratorio permanente Danze di Comunità accompagnati dalla voce di Emiliano Nigi. La creazione vuole rigenerare spazi urbani e relazioni col linguaggio della danza, rivelando il mare come simbolo di accoglienza, memoria e sogno.

Ore 15.00 – 17.00 Immersioni con maschera. Osservazioni ecosistema

Accademia Navale

Ore 10.00 – 12.00 / 14.30 – 16.30 Accademia Aperta: visite guidate

Ore 21.00 Mogol racconta Mogol, Una retrospettiva organizzata a scopo di beneficenza dall’opera di Santa Caterina

Acquario di Livorno

Presentazione del Libro “Little sea” di Giulia Bernini (Oblo Creature) con laboratorio creativo per bambini. Il mare visto con gli occhi dei piccoli, per scoprire gli animali più interessanti della scogliera, tra alghe, meduse e pesciolini di ogni genere.

Cantieri Benetti e Lusben

Ore 10.00 – 17.00, Visite a Nave Leonardo” e al veliero L’isola della vela”. La Nave Leonardo è una Unità polivalente di ricerca costiera che affianca l’Unità maggiore Alliance nella peculiare attività condotta dal North Atlantic Treaty Organization (NATO) attraverso il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) nel settore della ricerca e della sperimentazione, con particolare riferimento al campo ambientale e dell’acustica subacquea. “L’isola della vela” è invece l’imbarcazione del primo viaggio della via Francigena del mare

Granai e giardino di Villa Mimbelli

Ore 10.00 – 20.00 Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura. Lo spin-off artistico, curato da Patrizia Zanotti e allestito da Opera Laboratori in collaborazione con l’editore Sillabe, contiene 10 opere originali di Hugo Pratt ed è parte della più grande mostra monografica dedicata all’artista che si è aperta a Palazzo delle Papesse, a Siena, lo scorso 11 aprile. Hugo Pratt è l’autore che ha disegnato e raccontato, attraverso i suoi personaggi, il vasto universo del viaggio reale e immaginario. Con linee sottili o marcate e con tenui acquerelli, ha trasformato Corto Maltese in un’icona del libero marinaio sempre in partenza verso lontane isole del tesoro, in un mondo in cui è ancora possibile sognare. In questa mostra si vuole introdurre il visitatore ai molteplici aspetti di questo personaggio, diventato internazionalmente simbolo di invito al viaggio e alla scoperta. Corto è un apritore di porte che stimola la curiosità e il desiderio di partire alla ricerca di nuove avventure. Il mare, dal Mediterraneo ai mari del Sud, rappresenta da sempre questi valori che – attraverso le tavole e gli acquerelli qui riprodotti – ci porteranno sulle rotte di una nuova avventura.

Ore 10.00 – 20.00 Visite al Museo Mediceo di Livorno.

Ore 09.00 – 18.00 Mostra di auto Mercedes d’epoca (giardino di Villa Mimbelli) – Stand Banca BPM

Hangar Creativi

Ore 14.30 – 18.00 Mar è – Mostra fotografica. Andrea Dani

Ore 14.30 – 18.00 I modellini dei Cantieri Orlando a cura di Carmelo Triglia

San Jacopo in Acquaviva

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino del blu. Creazioni artigianali, oggetti del passato e curiosità

Ore 09.30 – 17.00 Visite alla Cripta di San Jacopo

Ore 15.00 – 16.00 Docufilm. La storia dei luoghi della Biennale e del porto (preso Baracchina bianca)

Ore 19.00 – 19.30 Danze di mare e di sogni. Azione Coreografica

marino (snorkeling)

Bagni Nettuno

Ore 15.30 – 18.30– Dimostrazione sportiva beach rowing sprint a cura di Filippi Boats. Saranno effettuate esibizioni con barche corte, singolo vogatore, da parte di professionisti di livello nazionale e giovani livornesi. Le competizioni si terranno dalle ore 16 alle ore 18 e durante l’evento sarà allestita una console musicale a cura dei DJs Frau e l’Indiano. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 proseguirà l’evento musicale e sarà possibile degustare un aperitivo presso il bar dei bagni nettuno.

Tour e visite

10.00 – 12.00 Tour della Meloria con possibilità di fare il bagno a cura di Cooperativa Azimut Pescatori

14.00 – 16.00 / 16.30 – 18.30 Oggi vado in Meloria anch’io. Barca Sportinsieme Livorno aps in collaborazione con INAIL. Il trasferimento è gratuito per assistiti e accompagnatori INAIL.

14.30 – 16.30 Tour della Meloria con aperitivo Enoturistica con possibilità di fare il bagno

09.00 – 18.30 Visite alla Gran Conserva d’Acqua – Acquedotto di Livorno, Cisternone aperto. La Biennale rende possibile visitare la Gran Conserva dell’acqua del Cisternone: il monumentale serbatoio in stile neoclassico – tuttora in funzione – costruito per volere del Gran Duca di Toscana Leopoldo II su progetto dell’architetto Pasquale Poccianti. L’organizzazione dell’apertura è a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ASA SpA.

15.00 – 18.00 Visite alle Terme del Corallo e alla Sala della Mescita. Alle 16.30 Libero Michelucci tratterà de “Le acque minerali e gli acquedotti a Livorno”. Gli studenti del Liceo Musicale Niccolini Palli si alterneranno al pianoforte a ricreare l’ambientazione dei tempi in cui le Terme del Corallo erano in piena attività. Dalle 17.30 alle 18.00 saluto al giorno con Scilla Lenzi al pianoforte e la mezzo soprano Laura Brioli.

15.00 – 17.00 Visite alle sorgenti monumentali Leopoldine (andata e ritorno dalla Biennale). L’Acquedotto Leopoldino, inaugurato nel 1842, rappresenta l’acquedotto storico a servizio della città di Livorno. Anche questa visita è a cura del Gestore del Servizio Idrico ASA SpA e di City Sightseeing. L’evento è a numero chiuso, prenotare al 339 6281382 (informare anche in caso di disdetta allo stesso numero).

16.30 – 17.30 Tour in battello nei Fossi Medicei. Partenza da Scali Novi Lena. In occasione della Biennale del Mare non poteva mancare l’originale ed affascinante viaggio a bordo del battello Marco Polo che navigherà tra i fossi medicei alla scoperta della storia e delle tradizioni della “Bella Livorno” cantata da Bobo Rondelli. Partendo dallo specchio d’acqua della Darsena Nuova ci si addentrerà nel porto incontrando imponenti fortezze per poi percorrere gli antichi luoghi del lavoro portuale come vecchi scalandroni e storiche cantine che si affacciano a pelo d’acqua nel suggestivo quartiere della Venezia. Emozionante il passaggio sotto il ponte di Piazza Repubblica la piazza ponte più larga d’Europa. Navigare tra le vie d’acqua è un’occasione unica per vivere la città da una insolita prospettiva.

La Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno è sostenuta da un nutrito numero di stakeholder economici nazionali e territoriali. Al QR-Code sottostante gli enti patrocinatori, gli sponsor, i partner e i sostenitori della manifestazione.

Biennale del Mare e dell’acqua – Blu Livorno www.biennalelivorno.it

