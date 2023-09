Il livornese Federico Debetto è un fotografo certificato per Google: In Italia, per Street View, mappa sentieri e ciclovie e nel mondo, dal 2019, porta lo Street View dove manca: "Fa sorridere pensare che le mappature vengano caricate da via Marradi però è così". L'ultima mappatura all'estero è del dicembre 2022 quando con il suo team si è recato a Saotomè e Principe nel golfo della Guinea: "L'attrezzatura? Sta in un bagaglio da 23 kg. Andando in giro per il mondo a mappare ho percorso più di 1000 km a piedi, più di 1000 km in bici e direi circa 15000 km in auto"