Cacciucco Mood sabato 2 settembre in piazza Mazzini

Nell’ambito di Cacciucco Pride dal 1 al 3 settembre, nella programmazione degli eventi di sabato 2 settembre alle 21.30 in piazza Mazzini è in programma Cacciucco Mood con Michele Crestacci e Mr Chab, spettacolo promosso da Stuzzicheria di mare, Kirù, Jhonny Paranza, Bar Sirena e Green&Go. “Finalmente un concerto impossibile – si legge sul sito cacciuccopridelivorno.it – La comicità di Michele Crestacci incontra il groove dei Mr Chab quartet, band completamente strumentale composta dalla batteria di Moreno Vivaldi, dal basso di Samuele Pirone, dal piano del maestro Francesco Carone e dalla tromba di Stefano Contesini. Cacciucco mood è una performance mistica, a tratti surreale, un viaggio tra risate poesia e improvvisazione. Una data unica, da non perdere, nella meravigliosa cornice di piazza Mazzini”.

