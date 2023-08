Cacciucco Pride, l’amministrazione comunale si scusa con Confcommercio e Confesercenti

Un difetto di comunicazione tra Comune e Pro Loco ha ingenerato il malinteso. Faremo comunque il possibile per garantire il massimo coinvolgimento delle Associazioni di categoria già a partire da questa edizione che aprirà i battenti venerdì 1 settembre

L’Amministrazione comunale di Livorno si scusa con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che, con i rispettivi direttori Federico Pieragnoli e Alessandro Ciapini, hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa lamentando il mancato coinvolgimento dei commercianti nell’organizzazione e nella presentazione dell’edizione 2023 del Cacciucco Pride. “Il Cacciucco Pride – precisa l’Amministrazione comunale – è un evento del Comune di Livorno realizzato in collaborazione con Pro Loco Livorno. È una manifestazione nata per valorizzare le tradizioni della nostra tradizione gastronomica, impossibile da immaginare senza il fondamentale apporto di commercianti ed esercenti, che da anni ci supportano per garantire il successo dell’evento. Un difetto di comunicazione tra Comune e Pro Loco ha ingenerato il malinteso. Faremo comunque il possibile per garantire il massimo coinvolgimento delle Associazioni di categoria già a partire da questa edizione che aprirà i battenti venerdì 1 settembre”.

