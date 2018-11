Corso gratuito per termoidraulico, ultimi posti liberi!

Ultimi posti per il corso gratuito di "Tecnico della programmazione, assemblaggio e messa a punto di impianti termoidraulici". INFO: agenzia formativa Cora.li via S. Barbara 41/43, tel 0586/219590, mail: [email protected]

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Corali informano che sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito: “Tecnico della programmazione, assemblaggio e messa a punto di impianti termoidraulici” che si terrà nel periodo dicembre 2018 – maggio 2019. Il percorso ha una durata complessiva di 686 ore: 356 di aula, 300 di stage, 30 di orientamento.

Sede di svolgimento del corso: Livorno presso Ass. Corali via S. Barbara 41/43

Termine presentazione domande: 27/11/2018

Requisiti minimi di accesso:

– residenza o domicilio in un comune della regione toscana – maggiore età;

– diploma di scuola superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico economico) o, se non diplomati, almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio, se conseguito al di fuori della comunità europea.

– stato di inattività, inoccupazione, disoccupazione (con iscrizione ad uno dei centri per l’impiego della regione toscana).

– per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità.

– per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero conoscenza lingua italiana livello a2 (escluso coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea certificazione linguistica, livello a2 o superiore).

PER PRESENTARE DOMANDA E INFORMAZIONI:

Via S. Barbara 41/43 tel 0586/219590

Dal lunedì al venerdì 9,00-13,00- lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00

Mail: [email protected] pagina facebook: agenzia formativa corali.

