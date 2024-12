A fuoco in una baracca: due intossicati

Due persone senza fissa dimora sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di una baracca in via Andrea de Pazzi (traversa di via della Cinta Esterna) intorno alla mezzanotte tra sabato 30 e domenica 1 dicembre. Si tratta di due peruviani, moglie e marito, soccorsi dalle ambulanza della Svs intervenuta con medico da via San Giovanni e da un mezzo di soccorso della Misericordia di Livorno sopraggiunto con i volontari da via Verdi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

