Accoltellato in pieno giorno in zona Stazione

Il tutto è accaduto davanti agli occhi di alcuni passanti i quali non hanno esitato a chiamare i soccorsi vedendo la persona ferita, che sarebbe rimasta comunque vigile. Sul posto Svs e polizia

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato in pieno giorno, intorno alle 14 di domenica 20 agosto, in zona Stazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo che ha soccorso la vittima di questa violenta aggressione trasportandola al pronto soccorso in codice giallo. Sul caso indaga anche la polizia intervenuta con due volanti. Il tutto è accaduto davanti agli occhi di alcuni passanti i quali non hanno esitato a chiamare i soccorsi vedendo la persona ferita, che sarebbe rimasta comunque vigile, ricoperta di sangue. Gli inquirenti sono alla ricerca dell’aggressore che, al momento, ha fatto perdere le proprie tracce.

