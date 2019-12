Anziana minaccia di lanciarsi dal balcone

Sporgendosi nel vuoto con tutto il corpo un poliziotto è salito nel balcone della signora bloccandola. La donna è stata poi trasportata in ospedale

Mediagallery Salvata una anziana di 87 anni che urlava di volersi lanciare dal balcone. A lanciare l'allarme al 113 è stata una passante assistendo alla scena

Salvata una anziana di 87 anni che urlava di volersi lanciare dal balcone. A lanciare l’allarme al 113 è stata una passante assistendo alla scena intorno alle 8,30 dell’8 dicembre. Sul posto sono state inviate le volanti della polizia insieme al 118 e ai vigili del fuoco. Mentre un agente tentava di farla desistere restando in strada, un altro è salito al terzo piano e entrando dall’appartamento attiguo, constatata la reale intenzione della donna, ha deciso di oltrepassare il muro che divide i balconi confinanti. Sporgendosi nel vuoto con tutto il corpo ha quindi raggiunto il balcone della signora bloccandola. Il 118, in accordo con i parenti giunti sul posto, ha trasportato l’87enne in ospedale per i dovuti accertamenti.