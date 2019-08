Arrestato per violenza sessuale: 22enne salvata all’alba dai carabinieri

Ai domiciliari un livornese di 31 anni fermato dai militarti dell'Arma in seguito ad una telefonata che segnalava la violenza in corso

All’alba di giovedì 8 agosto, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Livorno, hanno arrestato un 31enne livornese per il reato di violenza sessuale nei confronti di una concittadina di 22 anni.

Alle 5:20 circa, in seguito ad una segnalazione telefonica per una presunta aggressione fisica che stava sfociando in violenza sessuale, i carabinieri sono intervenuti all’altezza del moletto nei pressi della piazzetta di San Jacopo in Acquaviva.

Il tempestivo intervento, “in fasi ancora concitate della consumazione della violenza”, come specificano i carabinieri in una nota stampa, ha consentito ai militari di bloccare e identificare immediatamente l’autore del reato, dando ovviamente immediata priorità al soccorso della vittima.

Il personale del 118, giunto sul posto, ha accompagnato la ragazza al pronto soccorso, dove l’equipe medica di turno ha provveduto agli accertamenti del caso e all’attivazione delle previste procedure in caso di violenza sessuale come l’ormai famoso “Codice Rosa”.

A quanto pare a fare scattare il raptus di violenza del ragazzo livornese sarebbero stati motivi di gelosia.

L’arrestato, peraltro già noto alle forze dell’ordine per altre condotte violente e reati contro il patrimonio, è stato accompagnato negli uffici della Compagnia di Livorno per le pratiche di rito. L’uomo rimarrà agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza convalida.