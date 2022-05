Arresto cardiaco sul campo di calcio a 5

Momenti drammatici sui rettangoli verdi sintetici di calcio a 5 di Banditella quando, intorno alle 20,30, un uomo di circa 45 anni si è sentito male improvvisamente mentre giocava a pallone e si è accasciato al suolo

Momenti drammatici sui rettangoli verdi sintetici di calcio a 5 di Banditella quando, intorno alle 20,30, un uomo di circa 45 anni si è sentito male improvvisamente mentre giocava a pallone e si è accasciato al suolo. Immediata la richiesta di soccorso da parte di chi era con lui e dei responsabili dell’impianto. Sul posto si sono precipitate due ambulanze rispettivamente della Misericordia di via Verdi con medico a bordo e una dalla vicina sede della Misericordia di Antignano. I sanitari hanno soccorso il giocatore per un arresto cardiaco. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.