“Attenzione, nessuna raccolta fondi della Cri in strada”

"In città si sta aggirando una donna intenta nel promuovere una raccolta fondi in favore di persone sorde, spacciandosi per Volontaria della Croce Rossa Italiana ed esibendo un tesserino assolutamente falso. Si precisa che si tratta a tutti gli effetti di una truffa"

La Croce Rossa Italiana-Comitato di Livorno informa la popolazione che in città si sta aggirando una donna intenta nel promuovere una raccolta fondi in favore di persone sorde, spacciandosi per Volontaria della Croce Rossa Italiana ed esibendo un tesserino assolutamente falso. Si precisa che si tratta a tutti gli effetti di una truffa. Il personale di Croce Rossa Italiana svolge le proprie attività indossando rigorosamente la propria uniforme di servizio e in nessuna maniera effettua raccolte fondi in strada o recandosi nelle attività commerciali. Si invita chiunque entri in contatto con questi individui di darne notizia alle forze dell’ordine.

Condividi: