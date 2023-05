Auto a fuoco in via Demi

Un’auto ha preso fuoco nel pomeriggio di giovedì 4 maggio intorno alle 16,45, per motivi ancora da appurare in via Demi, all’angolo con piazza della Vittoria (già piazza Magenta) all’altezza del Bar Torretta (ex bar Tassara).

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Livorno che hanno domato le fiamme. Purtroppo il rogo ha coinvolto anche due motorini, la tenda e l’insegna del locale.

Sul luogo, in via precauzionale, anche un’ambulanza della Svs da via San Giovanni arrivata prontamente per prestare eventuale ausilio ai bisognosi. Da una prima analisi non sembra, per fortuna, che vi siano però persone coinvolte.

Molto spavento per il tanto fumo che si è levato al cielo ripreso anche in un video che ha postato la pagina Instagram Livornogram.

