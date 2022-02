Autogestione all’Enriques: “Da scuola e studenti grande collaborazione”

La questura: "Quando i ragazzi hanno capito le possibili conseguenze hanno deciso spontaneamente di uscire dall'istituto". La scuola: "Grazie alla professionalità e capacità di dialogo della questura e al comportamento degli studenti"

“Quando i ragazzi hanno capito che avrebbero rischiato una denuncia se avessero continuato senza autorizzazione a stare all’interno della scuola hanno interrotto autonomamente l’autogestione e tutto si è risolto dimostrando capacità di dialogo e collaborazione”. E’ quanto fa sapere il 12 febbraio a QuiLivorno.it la questura che con alcune volanti l’11 febbraio intorno alle 19 è intervenuta in via della Bassata, all’Enriques. I ragazzi, circa 150, hanno chiesto di poter proseguire l’autogestione oltre le 19, orario concordato con la scuola, e inizialmente quando non hanno potuto ottenere l’ok hanno deciso di non andarsene. “Ne è iniziata una sorta di trattativa – proseguono dalla questura – che ci ha visto fuori con alcune volanti assieme a municipale, carabinieri e finanza, tutti impegnati quella sera in un controllo interforze del territorio, e all’interno della scuola con 4 agenti Digos in borghese. Dopo circa un’ora capendo che non lasciare la scuola avrebbe potuto avere conseguenze, da autogestione sarebbe diventata occupazione con conseguenti denunce, i ragazzi hanno deciso spontaneamente e pacificamente di uscire dall’istituto. Istituto che ha dimostrato grande disponibilità consentendo una autogestione anche nel corso della mattina del 12 febbraio. Autogestione poi conclusasi tranquillamente alle 13″.

Invitata il 12 febbraio a commentare l’accaduto, la dirigenza scolastica dell’Enriques fa sapere che: “Il grave rischio per l’incolumità degli studenti, determinato dal grande numero di persone affluite nella scuola dopo l’orario di chiusura con conseguenti gravi fattori di rischio fuori controllo, compresa l’impossibilità di prevedere gli sviluppi durante la nottata, ha determinato la necessità di evitare in tutti i modi una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze anche molto gravi. In linea coi molti momenti di confronto attuati in questa settimana di autogestione e proteste, la Dirigenza della scuola ha tentato ripetutamente di persuadere gli studenti a non restare nell’istituto, ma solo dopo l’intervento e le spiegazioni dei funzionari di polizia si è riusciti a convincerli dell’opportunità di lasciare i locali scolastici. Il tutto si è svolto nella massima tranquillità grazie alla professionalità e capacità di dialogo del personale della questura intervenuto e in virtù del comportamento tenuto da parte degli studenti”.