Boato a Stagno, il Comune: “Incendio in un impianto in manutenzione dello stabilimento Eni”. Non ci sarebbero persone coinvolte

Sul posto vigili del fuoco (di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze), diversi mezzi di soccorso di tutte le associazioni di volontariato, forze dell'ordine e sindaco. Pare, dalle primissime informazioni, non ci siano feriti

Boato intorno alle 14 del 30 novembre proveniente dalla zona di Stagno. Testimoni hanno notato del fumo conseguente al boato (nelle foto le foto scattate dai lettori relative alla colonna di fumo esauritasi prima delle 15). Strada chiusa davanti alla Raffineria tra via Aiaccia e la rotatoria che porta alla Variante fino alle 15,30 circa. Pare, dalle primissime informazioni, non ci siano feriti. Sul posto vigili del fuoco (di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze), diversi mezzi di soccorso di tutte le associazioni di volontariato e praticamente tutte le forze dell’ordine. Con un comunicato, inviato nei primissimi minuti successivi all’accaduto, il Comune di Livorno fa sapere che “si tratta di un incendio in corso in un impianto in manutenzione dello stabilimento Eni. La Protezione civile del Comune, a livello precauzionale invita la cittadinanza di tenere le finestre chiuse. Il sindaco Luca Salvetti si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l’evolversi della situazione”. Tramite la propria pagina Fb, il Comune di Collesalvetti fa sapere che “per il momento non sussistono pericoli per la popolazione residente. Le forze di intervento sono all’opera per mantenere la situazione sotto controllo. Rimanete chiusi dentro le vostre abitazioni o cercate riparo nel locale chiuso più vicino. Prestate attenzione ai messaggi trasmessi al fine dell’aggiornamento della situazione. Siete invitati a mantenervi aggiornati sull’evoluzione dell’evento. Si raccomanda di applicare le norme di auto protezione, consultabili anche sul sito del Comune di Collesalvetti”.

L’incendio, come ricostruito dai vigili del fuoco, è stato estinto e ha coinvolto l’impianto forno hot oil all’interno allo stabilimento. Sono seguite le operazioni di raffreddamento e bonifica.