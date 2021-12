Botte a scuola tra due studenti: ferita prof. che tentava di dividerli

Sul posto, oltre a due ambulanze della Misericordia di Montenero, anche una volante della polizia. I due minori sono stati trasportati al pronto soccorso con diverse contusioni mentre l'insegnante ha riportato un trauma cranico

Mediagallery

Botte a scuola tra due studenti minorenni. Il fatto è accaduto intorno alle 10,30 di giovedì 9 dicembre in un istituto superiore cittadino (non indicheremo il nome per tutela della privacy dei due alunni minorenni). Sul posto due ambulanze della Misericordia di Montenero i cui volontari hanno soccorso i giovani rimasti coinvolti nella zuffa e una professoressa che ha tentato di dividerli rimasta anche lei lievemente ferita per quanto accaduto. Nella scuola è intervenuta anche una volante della polizia i cui agenti hanno tentato di ricostruire i motivi della lite. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso con diverse contusioni mentre l’insegnante ha riportato un trauma cranico.