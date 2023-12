Calci e pugni a poliziotti e sanitari in pronto soccorso: denunciato

Nella serata di ieri è stata inviata una volante al pronto soccorso per una persona in escandescenza. Come si legge in un comunicato stampa l’uomo, accompagnato in pronto soccorso dai familiari dopo aver messo in atto gesti di autolesionismo mentre era all’interno della propria abitazione, si è lanciato contro i sanitari presenti che hanno tentato le prime cure mediche. I poliziotti giunti sul posto lo hanno identificato in un livornese classe 1988, appurando che aveva a carico la misura cautelare degli arresti domiciliari, e hanno aiutato il personale sanitario a riportarlo alla calma, ma lo stesso si è scagliato con calci e pugni nei confronti degli agenti.

Riportato alla calma, il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento, lesioni a personale sanitario ed interruzione del pubblico servizio. Dopo le cure è stato riaccompagnato a casa.

