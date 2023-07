Multato per clacson in centro abitato a Quercianella senza immediato pericolo

Uso improprio del clacson (art 156 CdS): 29,40 € di multa ad un automobilista nell'ambito dei controlli effettuati dal Nucleo di Prossimità della polizia municipale che ha aperto un presidio estivo nella frazione di Quercianella a seguito delle segnalazioni ricevute dai residenti. Altri tre i mezzi pesanti fermati sorpresi sul Romito nonostante il divieto prefettizio di transito dalle 7.00 alle 22.00

Proseguono i controlli effettuati dal Nucleo di Prossimità che ha aperto un presidio estivo nella frazione di Quercianella, a seguito delle segnalazioni ricevute dai residenti che lamentavano il transito di tir nonostante il divieto prefettizio dalle 7.00 alle 22.00. Come si legge in un comunicato del 28 luglio in questa settimana sono già stati tre i mezzi pesanti intercettati dagli agenti della polizia municipale, due nel centro abitato ed uno sul Romito. La sanzione pecuniaria contestata, per inosservanza del divieto di transito per mezzi con portata superiore a 7,5 T ai sensi dell’art. 6 c.1 e c.12 del Codice della strada (Cds), è di 430 euro oltre al ritiro e sospensione della patente del conducente, al ritiro e sospensione della carta di circolazione del veicolo e fermo amministrativo dello stesso per il periodo di un mese. Grazie ai controlli che continueranno per tutto il mese di agosto, prosegue la nota stampa, sono state riscontrate anche altre violazioni a norme di comportamento del Cds:

1 Uso improprio del clacson art 156 CdS sanzione di 29,40: la pattuglia ha accertato che è stato fatto uso del clacson in centro abitato e senza la sussistenza di immediato pericolo come previsto art.156 cds.

1 Omessa revisione periodica art.80 CdS sanzione di 121.10 e annotazione sulla carta di circolazione con sospensione dalla circolazione del veicolo.

3 Omesso uso delle cinture di sicurezza Art.172 CdS sanzione di 58,10 con decurtazione di 5 punti dalla patente con segnalazione per eventuale sospensione della patente se l’infrazione sarà reiterata nel biennio.

2 Uso di telefono alla guida Art.173 sanzione di 115,50 con decurtazione di 5 punti dalla patente con segnalazione per eventuale sospensione della patente se l’infrazione sarà reiterata nel biennio.

1 velocità non adeguata alle condizioni del traffico art.141 sanzione di 29,40.

Tutte le sanzioni sono state effettuate al fine di rendere più sicura la viabilità in quel tratto di strada che nel periodo estivo è notevolmente frequentata.

