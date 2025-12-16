Reca disturbo in un condominio e finisce per essere denunciato per spaccio

Giunta sul posto la polizia ha controllato l’uomo, un 25enne di origine straniera, trovandolo in possesso di involucri contenenti cocaina. Oltre alla denuncia nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione

La polizia, si legge in un comunicato stampa, ha denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri 15 dicembre, quando una pattuglia della volante è stata chiamata a intervenire all’interno di uno stabile dove un uomo stava creando scompiglio nel condominio. Giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto, che fin da subito si è mostrato nervoso, cambiando più volte versione per giustificare la propria presenza nell’immobile e dimostrando incertezza nel fornire i propri dati anagrafici. Dai controlli è emerso che l’uomo, un venticinquenne di origine straniera e disoccupato, era in possesso di alcuni involucri termosaldati nascosti nella tasca del giaccone, contenenti una sostanza che, dai successivi esami, è risultata essere cocaina. Inoltre, il soggetto è risultato irregolare sul territorio dell’Unione Europea. Per questo motivo, il Prefetto ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione. Si precisa che il procedimento penale è ancora in fase iniziale. Le accuse dovranno essere verificate nel corso di un eventuale processo e solo una sentenza definitiva di condanna potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

