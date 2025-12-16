Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Reca disturbo in un condominio e finisce per essere denunciato per spaccio

Martedì 16 Dicembre 2025 — 12:42

Giunta sul posto la polizia ha controllato l’uomo, un 25enne di origine straniera, trovandolo in possesso di involucri contenenti cocaina. Oltre alla denuncia nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione

La polizia, si legge in un comunicato stampa, ha denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri 15 dicembre, quando una pattuglia della volante è stata chiamata a intervenire all’interno di uno stabile dove un uomo stava creando scompiglio nel condominio. Giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto, che fin da subito si è mostrato nervoso, cambiando più volte versione per giustificare la propria presenza nell’immobile e dimostrando incertezza nel fornire i propri dati anagrafici. Dai controlli è emerso che l’uomo, un venticinquenne di origine straniera e disoccupato, era in possesso di alcuni involucri termosaldati nascosti nella tasca del giaccone, contenenti una sostanza che, dai successivi esami, è risultata essere cocaina. Inoltre, il soggetto è risultato irregolare sul territorio dell’Unione Europea. Per questo motivo, il Prefetto ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione. Si precisa che il procedimento penale è ancora in fase iniziale. Le accuse dovranno essere verificate nel corso di un eventuale processo e solo una sentenza definitiva di condanna potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.