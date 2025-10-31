Due persone disperse in porto, proseguono le ricerche

Alle operazioni partecipano unità navali della Guardia Costiera, motovedette dei Vigili del Fuoco, mezzi dei Piloti del Porto e dei rimorchiatori

Proseguono nel porto di Livorno le operazioni di ricerca dei due uomini da ieri 30 ottobre dispersi in mare. Tutto è iniziato intorno alle ore 13 quando, si legge in un comunicato stampa del 31 ottobre, due persone di nazionalità straniera, rinvenute clandestinamente a bordo di una nave, si sono gettate in mare per sottrarsi ai controlli. I due, inizialmente visti nuotare in direzione del canale industriale, sono successivamente scomparsi alla vista. Le persone risultano tuttora disperse. Le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno, stanno interessando l’intero bacino portuale e le aree limitrofe. Alle operazioni partecipano unità navali della Guardia Costiera, motovedette dei Vigili del Fuoco, mezzi dei Piloti e rimorchiatori. L’attività di ricerca proseguirà almeno fino al tramonto, compatibilmente con le condizioni di luce e meteo-marine.

