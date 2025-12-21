Fanno esplodere il bancomat con la tecnica della marmotta
Ordigno artigianale all’interno della bocchetta erogatrice di denaro. I carabinieri hanno repertato anche un bastone in ferro, presumibilmente usato dai malviventi per inserire l’esplosivo
Attorno alle 3.10 della notte tra il 20 e 21 dicembre, ignoti hanno fatto esplodere il bancoposta dell’ufficio postale di via Don Minzoni a Collesalvetti utilizzando la “tecnica della marmotta”, ovvero spiega l’Arma l’introduzione di un ordigno artigianale all’interno della bocchetta erogatrice di denaro. I carabinieri della Compagnia di Livorno – Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di vigilanza dinamica degli istituti di credito sono stati attivati dalla Centrale Operativa e sono prontamente intervenuti sul posto. Durante il sopralluogo, i militari del NORM hanno repertato anche un bastone in ferro, presumibilmente usato dai malviventi per inserire l’esplosivo all’interno del bancomat. Sono in corso accertamenti e indagini da parte per risalire ai responsabili. Si parla di un colpo da migliaia di euro.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.