Forate stanotte una decina di auto in via Toscana

A farne le spese anche il campione del mondo di Mma Dario Bellandi, che ringraziamo per la disponibilità, al quale sono stati forati gli pneumatici, quattro in tutto, a due vetture

Almeno una decina di auto prese di mira e almeno il doppio circa gli pneumatici forati, raccontano i residenti. E’ accaduto stanotte in via Toscana. Dalle telecamere di un’attività si noterebbe una persona incappucciata in azione con un qualcosa di appuntino in mano. Nel quartiere Coteto comunque le telecamere non mancano e potrebbero rivelarsi utili alle indagini delle forze dell’ordine per risalire all’autore. Rabbia e sconforto tra gli automobilisti colpiti. A farne le spese anche il campione del mondo Cage Worriors di Mma (categoria middle weight) Dario Bellandi, che ringraziamo per la disponibilità, al quale sono state forate le gomme, quattro in tutto, a due vetture.

Riproduzione riservata ©