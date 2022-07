Furti nei negozi, 42enne dai domiciliari al carcere

La Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nella custodia in carcere

La Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nella custodia in carcere di una donna quarantaduenne, pregiudicata. Come si legge in un comunicato l’arrestata, ben conosciuta alle Forze dell’Ordine poiché dedita in maniera quasi esclusiva alla commissione di furti all’interno di esercizi commerciali, per tale ragioni nell’aprile 2021 era stata condannata ed arrestata, per cumulo pene concorrenti alla reclusione di anni 1 e mesi 2, ma, una volta espiati, ha ripreso la stessa attività delittuosa, continuando a compiere i medesimi reati sempre all’interno di esercizi commerciali. In particolare la misura del 19 luglio fa riferimento a sei episodi di furti commessi all’interno di esercizi commerciali del centro cittadino tra marzo e giugno, fatti per i quali è gravemente indiziata e per cui era sottoposta agli arresti domiciliari. Tuttavia, prosegue il comunicato, nella giornata di sabato 16 la donna veniva nuovamente denunciata perché, evadendo dalla propria abitazione, si era recata a rubare in un noto supermercato del centro cittadino. Trovata in possesso della merce rubata (17 barattoli di tonno) era stata riaccompagnata alla sua abitazione, dove è stata rintracciata per essere sottoposta alla idonea e più grave misura cautelare in carcere, come disposto dal Tribunale di Livorno ed accompagnata al Carcere femminile di Firenze. Prosegue ininterrotta l’attività della Polizia di Stato contro il fenomeno dei furti all’interno degli esercizi commerciali nell’ambito cittadino, che negli ultimi tempi ha destato particolare allarme sociale.

Condividi: