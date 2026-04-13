Furto al Circolo Mencacci, smurata e rubata la cassaforte
Ringraziamo la presidente e i consiglieri del circolo per la disponibilità
"Ci hanno rovinato. Stiamo lavorando per riaprire il prima possibile". La presidente Ughi esprime tutto il suo dispiacere per l'accaduto. All'interno della cassaforte c'erano 10.000 €. A questa somma, si aggiungono circa 5.000 € di danni
Furto al Circolo Mencacci in viale Carducci. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno effettuato un “giro completo” all’interno della struttura, dopo aver disattivato l’allarme, smurando la cassaforte al cui interno erano presenti 10.000€, cifra destinata a coprire le spese correnti del circolo. A questa somma, si aggiungono i danni agli infissi e le altre devastazioni per altri 5.000 €. La presidente del Circolo, Neda Ughi, che ringraziamo per la disponibilità, esprime tutto il suo dispiacere per l’accaduto: “Ci hanno rovinato. Stiamo lavorando duramente per riaprire il circolo, ma è difficile quando si subiscono danni così gravi”. Sul posto è intervenuta la polizia per il sopralluogo durante il quale è stato ritrovato un cappello insanguinato, che lascia supporre ad una ferita durante l’effrazione.
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