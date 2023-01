Furto dalle suore. La Questura: “Inaccettabile, noi ci siamo. Al lavoro per trovare i responsabili”

Nella foto il vice questore Francesco Falciola, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a colloquio con Suor Raffaella

Il furto alla Casa San Giuseppe di Quercianella è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. Il “testimone” passa alla Questura già a buon punto nelle attività che permetteranno di individuare presto ogni singola responsabilità

Casa San Giuseppe non è solo una casa per ferie. E’ un luogo di accoglienza per molte persone in difficoltà: bambini, malati soli, persone richiedenti asilo, famiglie che si ritrovano prive di una casa e di relazioni di supporto.

Oltre all’attività istituzionale di accoglienza di gruppi e persone che vogliono vivere un periodo di riposo fisico e spirituale, la Casa è sempre a disposizione, in rete con le istituzioni cittadine, per dare una mano a chi è in difficoltà. Visto il periodo di particolare fragilità del tessuto sociale e secondo il carisma che guida le suore, le modalità di accoglienza sono molto flessibili e puntano a promuovere la dignità di chi viene ospitato in ogni forma, cercando di prevenire il disagio e limitarlo al suo nascere.

In questo una peculiare e forte sinergia è stata creata e viene quotidianamente vissuta con la Polizia di Stato, che unisce alle attività di repressione e contrasto del crimine, in un più ampio contesto di prevenzione, quelle di aiuto alle persone fragili e di prima assistenza, trovando quindi nella Casa san Giuseppe, una collaborazione fattiva, un completamento delle proprie funzioni. Nel tempo sono state in particolare progettate e realizzate insieme alla Questura varie attività di servizio alle persone più svantaggiate in modo che queste trovino una risposta nel bisogno immediato, ma si sentano anche protette e supportate in questo nostro territorio.

Il rapporto con la Questura segna quindi la quotidianità di due realtà che, pur ben diverse nei ruoli, si pongono invece reciprocamente conferendo a sistema le proprie rispettive risorse a sostegno di chi si trova in difficoltà. E quando si verificano fatti come le ruberie subite all’interno dell’ambiente di casa San Giuseppe nella notte tra sabato e domenica scorsi, inaccettabili perché perpetrate a danno di chi lascia le proprie porte aperte al prossimo, il “testimone” passa alla Questura già a buon punto nelle attività che permetteranno di individuare presto ogni singola responsabilità.

Condividi: