“Ho trovato l’auto con la fiancata danneggiata”

“Mi domando se ci sia qualche anima buona che ha visto qualcosa o se l’autore magari volesse farsi vivo perché io ci lavoro con questo mezzo. Grazie mille”. A parlare è Veronica che stamattina in via Fagiuoli ha trovato l’auto con la fiancata sinistra e lo specchietto danneggiati. “Non ho trovato biglietti, solo la macchina in queste condizioni con tutti i pezzi per strada” conclude amareggiata.

