In tre tentano il furto in un negozio via Grande, due presi in flagrante e uno in fuga

L'intervento dei carabinieri in via Grande

Grazie alla rapidità di intervento del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Livorno è stato possibile bloccare in flagranza di reato due dei tre soggetti che questa mattina intorno alle 10,30 hanno tentato un furto all’interno del negozio Ottica Grande in via Grande. I tre, che si erano impossessati di contanti e alcuni occhiali, sono stati scoperti dal titolare che in quel momento si trovava sul retro del negozio. Il trambusto all’interno ha richiamato l’attenzione all’esterno e qualcuno ha subito chiamato il NUE112 facendo scattare l’intervento. Sul posto in pochi minuti a sirene spiegate sono arrivati i carabinieri che hanno fermato due delle tre persone, la terza è tuttora ricercata. Il negoziante sarebbe stato spintonato ma non avrebbe riportato per fortuna conseguenze. La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata immediatamente recuperata. I militari sono all’opera nella ricostruzione della condotta. Il negozio riaprirà regolarmente alle 16.

