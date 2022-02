Incendio a Chioma, due elicotteri impegnati

Incendio boschivo in località Chioma, nel comune di Rosignano Marittimo (foto CVT – Coordinamento Volontariato antincendi boschivi Toscana tratta dal comunicato della Regione). Quella interessata è una zona densamente boscata. La sala operativa regionale ha provveduto immediatamente ad inviare squadre di volontari anti incendi boschivi e un elicottero, per cercare di contenere le fiamme. Purtroppo, a causa del forte vento in zona, le fiamme si sono propagate velocemente nella macchia mediterranea e, su richiesta del direttore operazioni del sistema regionale antincendio, è stato attivato un secondo elicottero, che è giunto a dare manforte nelle opere di spegnimento. Ulteriori squadre di volontari stanno giungendo per rafforzare il dispositivo di spegnimento e cercare di chiudere l’evento prima del sopraggiungere dell’oscurità. Le operazioni di bonifica e sorveglianza andranno avanti per tutta la notte.