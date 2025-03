Incendio nella notte in una concessionaria di auto

Foto in pagina fornita ai media dal centro di documentazione dei vigili del fuoco di Livorno

Incendio poco dopo le 4 di mercoledì 12 marzo in una concessionaria di auto in via Provinciale Pisana. L’intervento dei vigili del fuoco, ancora in corso, vede al lavoro due squadre sopraggiunte con un’autobotte. Coinvolti diversi mezzi all’esterno e all’interno dei locali. Non risultano, per fortuna, persone ferite.

