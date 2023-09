Incendio nella notte in via Firenze

Il rogo si è sviluppato ai bordi della strada per motivi ancora da chiarire e sui quali stanno cercando di far luce i vigli del fuoco intervenuti sul posto intorno alle 23,30 di lunedì 25 settembre

Incendio nella notte in via Firenze. A prendere fuoco, per motivi ancora da chiarire e sui quali stanno cercando di far luce i vigli del fuoco intervenuti sul posto intorno alle 23,30 di lunedì 25 settembre, numerosi pneumatici che erano a bordo strada. Sul luogo del rogo, oltre ai pompieri che hanno domato le fiamme, due mezzi della polizia municipale i cui agenti hanno chiuso la strada dall’incrocio con via Mastacchi, in direzione cimitero, per alcune decine di minuti, il tempo necessario per consentire ai vigli del fuoco di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

