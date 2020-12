Incidente in viale Boccaccio: grave ciclista

L'uomo che viaggiava a bordo della bici è stato soccorso d'urgenza dai volontari della Misericordia, e dal medico del 118 intervenuto a bordo del mezzo di prima emergenza, per poi essere trasportato in codice rosso all'ospedale di Livorno

di Giacomo Niccolini

Mediagallery Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi di rito e ha veicolato il traffico per il tempo necessario per reperire il materiale idoneo per far luce sulla dinamica

Un altro grave incidente registrato in viale Boccaccio (foto Lorenzo Amore Bianco). Questa volta il sinistro si è verificato intorno all’ora di pranzo, verso le 13 circa di martedì 22 dicembre, quando un’ambulanza della Misericordia da via Verdi è stata chiamata per intervenire sul posto a causa di un ciclista che ha avuto la peggio in seguito ad uno scontro con un mezzo a quattro ruote. L’uomo che viaggiava a bordo della bici è stato quindi soccorso d’urgenza dai volontari della Misericordia, e dal medico del 118 intervenuto a bordo del mezzo di prima emergenza, per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale di Livorno dove lo staff medico-sanitario si è subito preso cura di lui. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi di rito e ha veicolato il traffico per il tempo necessario al fine di reperire il materiale idoneo per far luce sulla dinamica.