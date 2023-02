Incidente nella notte, auto ribaltata in via delle Grazie

Sul posto Svs con medico a bordo e vigili del fuoco. Per fortuna tutti gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze

Incidente all’incrocio tra via delle Grazie e via Calzabigi. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 febbraio intorno alle 4,30. Coinvolte due auto con a bordo alcuni giovani. Una delle due auto si è ribaltata. Sul posto Svs con medico a bordo e vigili del fuoco. Per fortuna tutti gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Soccorsa e trasportata all’ospedale per accertamenti una ragazza.

Condividi: