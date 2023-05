Inseguimento in piazza della Repubblica, soccorsa dalla Svs una scooterista di passaggio

Polizia e Svs in piazza della Repubblica al termine dell'inseguimento, nella foto principale alcuni degli agenti protagonisti dell'intervento

L'uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti al termine di un inseguimento a piedi. Indagini in corso. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Svs per soccorrere la scooterista che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze

Un uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti, diretti dal vice questore Francesco Falciola, al termine di un inseguimento avvenuto il 5 maggio intorno alle 16,30. Iniziato nei pressi di piazza Garibaldi, l’inseguimento a piedi si è concluso in via del Pantalone dove i poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo. Che durante la fuga attraversando la strada in direzione piazza della Repubblica ha fatto cadere una scooterista di passaggio. Per fortuna la giovane alla guida non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Svs. I poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze. Sono in corso le indagini.

