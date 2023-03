Insulti e botte all’operatore Aamps che finisce in ospedale

di Giacomo Niccolini

Un operatore Aamps è stato aggredito durante il suo turno di lavoro relativo alla raccolta porta a porta la mattina di giovedì 23 marzo intorno alle 9 in zona La Rosa. Un uomo avrebbe prima insultato e poi messo le mani addosso al lavoratore intento a raccogliere la spazzatura per motivi ancora da chiarire. La cosa certa è che il dipendente della municipalizzata del Comune è caduto a terra in seguito ad un colpo al petto ricevuto dal cittadino che stava passeggiando in quel momento in zona. L’operatore Aamps, trasportato al pronto soccorso per accertamenti e per farsi medicare, ha dunque chiamato il 112. Sul posto si è portata la polizia. L’aggressore è stato denunciato per violenza e interruzione di pubblico servizio.

