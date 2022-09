Lite in strada con un tubo di ferro

La lite sarebbe scaturita per motivi legati allo spaccio ed è culminata con uno dei due che ha rincorso l'altro con un tubo di ferro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale

Lite in via della Pina d’Oro tra due cittadini stranieri di origine africana di 26 e 25 anni. E’ accaduto la mattina del 25 settembre. La lite sarebbe scaturita per motivi legati allo spaccio ed è culminata con uno dei due che ha rincorso l’altro con un tubo di ferro colpendolo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Nei confronti del giovane che ha utilizzato il tubo di ferro scatterà una denuncia per lesioni aggravate. Accertamenti sulla regolarità del permesso di soggiorno di entrambi.

