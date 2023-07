Momenti di tensione in via del Giglio per una lite

Momenti di tensione il 5 luglio mattina tra via del Giglio e via dei Cavalieri dove i carabinieri hanno fermato uno straniero che secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto una lite con altri due uomini per futili motivi. Lite culminata con l’arrivo della pattuglia che ha portato in caserma lo straniero fermato per accertamenti. Non risultano scippi.

