Muore nello scontro in via Da Vinci

I mezzi coinvolti nell'incidente sarebbero almeno tre, di cui un camion

Tragico scontro in via Leonardo Da Vinci all’altezza del Costiero Gas avvenuto intorno alle 18,45. Nello schianto sarebbe deceduta una persona per la quale è stato tentato il tutto per tutto da parte dei sanitari e dei medici del 118 arrivati sul luogo dello schianto.

I mezzi coinvolti nell’incidente sarebbero almeno tre, di cui un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autoambulanze di Svs, Misericordia e Croce Rossa i cui volontari hanno prestato soccorso alle altre persone coinvolte trasportandole in pronto soccorso con un codice rosso

Seguono aggiornamenti

