Non si ferma all’alt, inseguimento a Colline. Poi l’arresto

Inseguimento ad alta velocità, da viale Marconi a Colline, concluso in via Menasci con l'arresto per resistenza di un 49enne livornese

Un inseguimento ad alta velocità, durato circa 20 minuti, culminato con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale di un 49enne livornese. E’ quanto accaduto giovedì 23 aprile intorno alle 17,30 quando in via Menasci, a Colline, i carabinieri del nucleo investigativo hanno concluso l’inseguimento.

Il tutto è iniziato in viale Marconi dove l’automobilista ha sorpassato una pattuglia dell’Arma (impegnata in un servizio di controllo del rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento dell’epidemia da “Covid-19”, foto di archivio) per poi transitare con il rosso al semaforo di viale Marconi-via Gramsci. A quel punto i carabinieri, da dietro, gli hanno intimato l’alt mostrando la paletta e azionando la sirena. L’uomo non si è fermato ed è così iniziato l’inseguimento che è proseguito all’interno del quartiere Colline. Qui ha imboccato contromano via D’Arezzo (da via Badaloni), poi via Carega e quindi via Menasci dove è stato fermato e arrestato per resistenza. Fortunatamente, durante la fuga, non è mai entrato in collisione con passanti e altre vetture. Alla fine il 49enne è stato anche sanzionato per violazione del codice della strada e per non aver rispettato le disposizioni anti contagio. Il magistrato di turno ha disposto nei suoi confronti il regime degli arresti domiciliari.