Omicidio nella notte, uccide il padre e chiama il 112

Un uomo del 1965 è deceduto all'interno della propria abitazione in seguito ad un fendente ricevuto dal figlio. Sul posto Svs, polizia, carabinieri e vigili del fuoco

Tragedia nella notte in zona Coteto-Salviano. Un uomo del 1965 è stato ucciso dal figlio che avrebbe colpito mortalmente il padre con un coltello. Il fendente lo avrebbe attinto alla gola in maniera fatale. L’omicida avrebbe poi chiamato le forze dell’ordine denunciando il terribile gesto minacciando poi intenti suicidi. L’uomo poi sarebbe stato individuato dai carabinieri non molto lontano dal luogo dove è accaduto il fatto.

Il tutto è accaduto nel cuore della notte, intorno alle 3, per motivi ancora da indagare.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico, i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco e un’ambulanza della Misericordia che sarebbe intervenuta in un secondo momento per prestare soccorso al figlio in stato confusionale. L’intervento dei vigili del fuoco è stato reso necessaro per aprire la porta di casa che era stata chiusa a chiave.

