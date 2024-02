Pacco sospetto al parco di via Goito, artificieri sul posto

I militari dell'Arma, assistiti dai vigili del fuoco, hanno fatto allontanare i presenti, transennando l'area, per consentire al robottino del nucleo artificieri antisabotaggio di ispezionarne il contenuto

Il nucleo artificieri antisabotaggio dei carabinieri sta intervenendo al parco pubblico in via Goito, angolo via Orlandi, per un pacco sospetto. Si tratta di un pacchetto rettangolare appoggiato su un tronco tagliato. I militari dell’Arma, assistiti dai vigili del fuoco, hanno fatto allontanare i presenti transennando l’area per consentire al robottino degli artificieri di ispezionarne il contenuto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©