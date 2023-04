Passaparola audio nelle chat: “Attenzione ai furti di portafogli”

E' l'audio di 2.49 minuti che QuiLivorno.it ha ascoltato e che sta girando nelle ultime ore nelle chat delle mamme con un invito a "fare attenzione, mi raccomando"

Indicazioni precise riguardo furti di portafogli e l’identikit di chi questi furti li starebbe commettendo. E’ l’audio di 2.49 minuti che sta girando nelle ultime ore nelle chat delle mamme con un invito a “fare attenzione, mi raccomando”. Nel vocale, che QuiLivorno.it ha ascoltato, si fa riferimento, in particolare, ad un furto di portafogli sottratto dalla zaino di una donna in un negozio e alla tecnica utilizzata per sottrarlo.

Condividi: