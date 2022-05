Paura in pieno centro. Incendio in appartamento: palazzo evacuato

Paura intorno alle 8.45 del mattino di giovedì 26 maggio in via Calzabigi dove, al civico 35, si è sviluppato un rogo all'interno di un appartamento al terzo piano. Soccorsa un'anziana di 81 anni

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Paura intorno alle 8.45 del mattino di giovedì 26 maggio in via Calzabigi dove, al civico 35, si è sviluppato un rogo all’interno di un appartamento al terzo piano. Sul posto si sono precipitati, oltre ai vigili del fuoco, due volanti della polizia, le ambulanze della Misericordia di Livorno sopraggiunte con il medico del 118 e un’ambulanza della Svs intervenuta poco dopo in ausilio. Soccorsa un’anziana di 81 anni presente all’interno dell’appartamento insieme alla badante la quale ha fatto partire i soccorsi chiedendo aiuto e chiamando il 112.

Sono stati momenti drammatici quelli che hanno vissuto i condomini dello stabile i quali sono stati invitati ad evacuare, per circa un’ora, il palazzo in via precauzionale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti a causare il rogo sarebbe stata una sigaretta accesa e caduta sul materasso dell’anziana e fumata dalla stessa 81enne.

All’interno dell’appartamento provvidenziale l’intervento del vicino di casa che ha utilizzato un tappeto (nella foto in pagina) per domare le fiamme che si stavano propagando. Poi subito dopo è rientrato con un estintore che ha aiutato parzialmente a domare le fiamme. Molto il fumo che si è propagato nell’appartamento. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dove, per fortuna, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.