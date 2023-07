Rapina in via de Larderel, guardia giurata e municipale fermano un giovane su uno scooter rubato

La pattuglia in borghese della polizia municipale è riuscita a fermare uno dei due ragazzi a bordo grazie all'ausilio di una guardia giurata in servizio in tribunale, mentre l'altro ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima è riuscita a recuperare la collana nei pressi di un'auto

Una pattuglia della polizia municipale, durante l’attività di controllo del territorio in abiti civili, è intervenuta il 3 luglio pomeriggio in via de Larderel all’altezza del tribunale, direzione piazza della Repubblica, dove ha visto cadere a terra uno scooter con due persone a bordo. La pattuglia è riuscita a fermare uno dei due ragazzi che era a bordo grazie all’ausilio di una guardia giurata in servizio in tribunale, mentre l’altro ha fatto perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza è stato scoperto che i due avevano appena rapinato un passante, strappandole la collana d’oro, e che il mezzo era rubato (è stato riconsegnato alla proprietaria). La persona fermata è stata portata al comando per accertamenti. La vittima è riuscita a recuperare la collana nei pressi di un’auto.

Condividi: