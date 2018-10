Reparti speciali per Livorno-Spezia, attesi 850 tifosi ospiti

La questura ha disposto mirati servizi che vedranno la partecipazione anche dei Reparti Speciali come le Unità Cinofile, il Reparto Volo e Reparti di Rinforzo

In occasione del “delicato incontro” Livorno-Spezia, come viene definito dalla questura, il 6 ottobre si è svolto un tavolo tecnico per la pianificazione dei servizi di ordine che ha disposto, con apposita ordinanza, mirati servizi che vedranno la partecipazione anche dei Reparti Speciali come le Unità Cinofile, il Reparto Volo (foto tratta da pagina facebook polizia di stato) e Reparti di Rinforzo, oltre che personale della “territoriale” . In città è previsto l’arrivo di circa 850 tifosi spezzini.