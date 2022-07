Rubata la bicicletta a Marmugi durante lo spettacolo

Nella foto il lucchetto della bicicletta rubata postato sui social da Claudio Marmugi

Rubata la bicicletta a Claudio Marmugi durante l’ultimo spettacolo di Garibaldissima, la rassegna culturale del Comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni in piazza Garibaldi, che ha visto l’attore e comico livornese impegnato sul palco come direttore artistico. A darne notizia è stato lo stesso Marmugi sui suoi profili social. “L’ultima di Garibaldissima finisce così. Durante lo spettacolo mi hanno rubato la bici. Piazza Garibaldi 1 – Marmugi 0. Vi giuro che alla fine, un poìno, mi ci vien da ridere. È un finale degno del miglior Dino Risi”. Poi, una precisazione: “Il furto della bici non inficia l’entusiasmo e la contentezza che ho nell’aver chiuso in ampio attivo (di critica e di pubblico) la Seconda Edizione di Garibaldissima. Se il risultato fosse questo, sarei pronto a farmi rubare un’altra bici domani”.

