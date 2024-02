Scali delle Cantine, auto colpisce le auto in sosta e poi si ribalta

Alle 3.30 circa di questa notte i volontari della Svs sono intervenuti da via San Giovanni con un’ambulanza con medico a bordo in Scali delle Cantine, praticamente all’incrocio con via Garibaldi, per un ribaltamento di un auto guidata da un ragazzo di 26 anni. Il giovane, ferito lievemente alla testa, è apparso subito scosso ma per fortuna le sue condizioni non sono state valutate in maniera preoccupante dei soccorritori. Prima di ribaltarsi l’auto ha colpito alcune auto in sosta e poi è finita su di un fianco. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Il 26enne, che ha raccontato ai soccorritori di aver avuto un colpo di sonno, è stato aiutato ad uscire dall’auto da alcuni passanti accorsi subito per il gran rumore dal pub vicino. All’arrivo del mezzo di soccorso era dunque era già fuori dall’abitacolo. Il 26enne è stato comunque trasportato in pronto soccorso con un codice giallo per la ferita alla testa e per alcune ecchimosi e traumi diffusi su tutto il corpo. Sul posto anche polizia con due volanti che hanno chiuso gli Scali per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.

