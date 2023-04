Scatola e bottiglia sospette in via Buontalenti, allarme rientrato

Nella foto la squadra artificeri dei carabinieri in via Buontalenti

Intervento della squadra artificeri dei carabinieri: la scatola e la bottiglia sono risultate innocue per fortuna e sono state rimosse. Simone Toschi, presidente del Ccn Buontalenti: "Ora le telecamere"

La squadra artificeri dei carabinieri è intervenuta la mattina dell’8 aprile in via Buontalenti a seguito della segnalazione di un oggetto sospetto abbandonato nei pressi di uno dei banchi. Si trattava di una scatola e una bottiglia che per fortuna sono risultate innocue e sono state rimosse. Sospetto allarme bomba rientrato. Simone Toschi, presidente del Ccn Buontalenti: “Dopo questo episodio chiediamo con forza alle istituzioni l’installazione di telecamere come deterrente contro malintenzionati”. Durante l’intervento i commercianti sono stati invitati ad allontanarsi.

Condividi: