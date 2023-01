Schianto nella notte contro le auto parcheggiate

Sul posto due ambulanze della Svs, di cui una con medico a bordo, e la polizia municipale. All'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine gli occupanti dell'auto non erano presenti. In corso accertamenti anche attraverso le telecamere

Schianto nella notte in viale Alfieri, direzione ospedale, dove nella notte tra il 28 e 29 gennaio, intorno alle 6, un’auto è finita contro alcuni veicoli parcheggiati per poi fermarsi al centro della carreggiata. Sul posto due ambulanze della Svs, di cui una con medico a bordo, e la polizia municipale. All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine gli occupanti dell’auto non erano più presenti. Sono in corso accertamenti anche attraverso la visione delle telecamere presenti nella zona. Per pulire la strada dai detriti rimasti in carreggiata è intervenuta l’Aamps. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti in seguito al boato.

in aggiornamento

