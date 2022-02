Scontro tra un’ambulanza e un’auto

L'ambulanza Svs era "vuota", stava andando a prendere un paziente Covid per ospedalizzarlo. L'autista e la milite sull'ambulanza, e l'automobilista, per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze

Scontro tra un’ambulanza Svs e un’auto in viale Mameli all’altezza dell’incrocio con via Redi-viale Fabbricotti. E’ accaduto la mattina del 27 febbraio. L’ambulanza era “vuota” e stava andando a prendere un paziente Covid per ospedalizzarlo. L’autista e una milite a bordo dell’ambulanza, e l’occupante della vettura, per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Nello scontro il mezzo della Svs si è ribaltato. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.